Custou 350 mil euros e ganha 70 mil/ano: o 'fenómeno' da Roma que Mourinho já não deixa escapar

Ainda há pechinchas no futebol. A Roma pagou à Eur Africa 350 mil euros por Afena-Gyan, avançado de 18 anos que bisou no triunfo (2-0) sobre o Génova e qu se tornou fenómeno por estes dias - além de ter obrigado Mourinho a cumprir o que lhe prometera... a comprar-lhe umas botas de 800 euros!Aterrou em Itália há menos de um ano, tendo sido negociado por De Sanctis, vice-diretor desportivo da Roma, que começou por integrá-lo na equipa de sub-18. Não demorou a passar para a Primavera (sub-19) nem a chegar ao plantel principal. "Lamento pela Primavera e por De Rossi, o seu treinador. A partir de agora, o Felix ficará connosco", avisou Mourinho.Será, provavelmente, o jogador do plantel com o salário menos elevado. Vinculado à Roma até 30 de junho de 2025, o avançado aufere cerca de 70 mil euros por ano. Não tardará a ser aumentado!