Daniele Adani e o trabalho de Mourinho: «Não está a dar nada à Roma»

"Ele não está a dar nada à Roma. Confiámos nele, mas não está a fazer o suficiente", explicou o antigo jogador, de 47 anos. "Foi forçado a colocar alguns jogadores jovens em campo no sábado porque não tinha mais ninguém disponível, mas os adeptos da Roma não pensam assim."A Roma empatou no fim de semana com o Verona (2-2), um jogo em que o treinador português acabou por ser expulso. Mas Mourinho já recebeu apoio dos adeptos, que colocaram uma faixa no centro de treinos dos giallorossi, mostrando que estão com ele.A equipa está no 8.º lugar na Serie A, a 6 pontos do quarto classificado, a Juventus. Domingo visita o Spezia.