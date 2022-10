Daniele De Rossi sobre Mourinho: «Não sei se as pessoas se apercebem do que ele fez»

Daniele De Rossi jogou na Roma a vida toda, mas em 2019 decidiu ir para o Boca Juniors, onde acabou a carreira, em 2020. Mas o antigo médio, agora adjunto na seleção italiana, não deixa de olhar para a sua antiga equipa e confessa estar impressionado com o trabalho de Mourinho."Nestes momentos, com o estádio em polvorosa, sinto saudades de jogar. Gostava muito dos jogos fora, em Nápoles, Florença, Milão, onde éramos odiados", referiu.Depois, deixou elogios ao treinador português. "Não sei se as pessoas se apercebem do que ele fez, além de ganhar a Conference League. O estádio está sempre cheio, com 60 mil adeptos, quer a equipa perca ou ganhe, quer seja um jogo com o primeiro ou com o último da classificação. Não é coincidência, ele uniu os adeptos da Roma e tem de ser valorizado além dos resultados. Esperamos grandes feitos, a equipa este ano parece forte."A Roma, 6.ª classificada na Serie A, visita esta tarde o Inter, num dos jogos grandes do campeonato italiano.