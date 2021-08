Defesa da Roma revela como é trabalhar com Mourinho: «Conhecia-o apenas da televisão...»

Rick Karsdorp, defesa holandês da Roma, de 26 anos, mostra-se muito satisfeito com os métodos de treino de José Mourinho.





"O ambiente é bom, gosto de cá estar, estou muito feliz. Com o novo treinador começámos de novo, há uma equipa técnica nova, tudo é novidade. Gosto muito do treinador e da forma como ele trabalha, gosto dos treinos, há pequenos jogos, faz-me lembrar a forma como treinava na Holanda", contou o jogador ao jornal 'Il Romanista'.E como é Mourinho? "Toda a gente conhece o 'Special One' no mundo do futebol. Mas eu conhecia-o apenas da televisão e das entrevistas. Agora posso dizer que gosto muito da forma como ele trabalha e como nos faz treinar. Os treinos são muito duros, mas eu gosto disso porque torno-me mais forte", acrescentou.E prosseguiu: "Gosto da forma como ele fala. Quando regressei das férias, perguntava-me como é que ele seria, estava curioso pois apenas o conhecia da televisão... É uma pessoa que gosta de brincar, mas no momento certo. E isso é muito importante para o grupo, mas apenas acontece fora do campo. Quando trabalhamos ele é muito sério."