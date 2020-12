Derrota da Roma faz abanar Paulo Fonseca: futuro nas mãos de Tiago Pinto

A derrota expressiva da Roma na deslocação ao reduto da Atalanta, na segunda-feira, faz aumentar a contestação ao trabalho do treinador português Paulo Fonseca. Segundo refere o 'Corriere dello Sport', os dirigentes da Roma estão 'dececionados' e será Tiago Pinto, que em janeiro irá assumir o cargo de diretor desportivo, quem terá o futuro de Paulo Fonseca nas mãos.





A Roma está atualmente no 4.º lugar, com 24 pontos, menos 1 do que temporada passada com paulo Fonseca recém-chegado ao futebol italiano: "o desempenho da equipa não melhorou, muito pelo contrário", sublinha a publicação italiana.Na última jornada, frente à Atalanta, a Roma chegou à vantagem no marcador, mas permitiu que o adversário desse e volta ao resultado e saiu de Bergamo goleada. Resultado que fez soar os alarmes.Tiago Pinto assume o cargo de diretor-desportivo da Roma em janeiro e será ele quem terá de decidir sobre a equipa técnica. No entanto, o 'Corriere dello Sport' recorda que Paulo Fonseca tem uma cláusula no seu contrato que garante a sua renovação automática: caso consiga apurar a Roma para a Liga dos Campeões, Paulo Fonseca vê o vínculo contratual renovado por uma temporada, ou seja, até junho de 2022.