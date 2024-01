Di Canio após a expulsão de Mourinho: «Quando as coisas não correm bem, não aparece»

Paolo di Canio, antigo jogador italiano, agora comentador televisivo, falou da expulsão de José Mourinho no jogo com a Atalanta, criticando o facto de o treinador português não ter aparecido diante dos jornalistas para falar sobre o encontro."Agora quero criar uma polémica: o Mourinho é um 'habitué', quando as coisas não correm bem, não aparece. Claro que não é só ele, há muitos a fazerem isto também", referiu o antigo jogador da Lazio, do Milan, do Nápoles, entre muitos outros.Mourinho foi expulso por acumulação de amarelos e vai falhar o jogo com o Milan, no próximo domingo. Antes, na quarta-feira, a Roma mede forças com a Lazio nos quartos de final da Taça de Itália, mas aí o treinador português deverá estar no banco, uma vez que se trata de outra competição.