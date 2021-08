Diawara envolve-se em incidente com adepto da Roma e Mourinho explica tudo

José Mourinho confirmou esta quarta-feira que Amadou Diawara, médio de 24 anos que pode estar de saída da Roma, envolveu-se num incidente com um adepto do clube à saída do centro de treinos.





Segundo o 'Corriere dello Sport', o jogador saía de carro de Trigoria quando foi confrontado por um adepto, que lhe exigiu, aos gritos, que deixasse a Roma. Segundo o mesmo jornal, Diawara parou o carro e confrontou o indivíduo em causa."Não foi nada de especial, não houve um confronto físico, apenas uma reação a palavras de mau tom", explicou Mourinho esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão do playoff da Conference League, diante do Trabzonsport.Depois, o treinador explicou a situação do médio. "Ele é um jogador da equipa, há de facto um grupo a treinar à parte, mas ele não está nesse grupo, tem estado a treinar com a equipa principal. A janela de transferências está aberta, tudo pode acontecer, mas talvez o Diawara fique connosco. Se ficar será opção."Mourinho elogiou depois o futebolista, natural da Guiné Conacri: "Tem experiência e qualidade, é uma boa pessoa e um grande profissional, pelo que não será um problema se ficar."