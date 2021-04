Donos da Roma "furiosos" e ex-jogador atira-se a Paulo Fonseca: «Já não controla a equipa»

A pesada derrota que a Roma sofreu ontem com o Manchester United (6-2), na Liga Europa, complicou a já de si periclitante situação de Paulo Fonseca na Roma. A imprensa italiana conta esta sexta-feira que os donos do clube estão "furiosos" e que a saída do treinador português, prevista para o final da época, pode acontecer nos próximos dias.





O site 'Calciomercato.com' avança que Dan Friedkin - um dos donos - ficou "furioso" com a atuação da equipa que pondera a saída do português no imediato, de modo a dar à equipa nova motivação para a parte final da época. Hoje vai reunir-se com os diretores do clube, com vista a decidir o que fazer a seguir.Roberto Pruzzo, antigo jogador da Roma, concorda que esta opção. "Acho que seria bom para todos se o treinador saísse agora. Paulo Fonseca já não é capaz de controlar a equipa", disse o ex-avançado dos giallorossi, em declarações a uma rádio italiana. "As lesões afetaram o jogo, mas não podemos arranjar desculpas. Ele devia ter 'estacionado o autocarro' e defendido o resultado na segunda parte."Em Itália dizem que Massimiliano Allegri recusou o convite para treinar a Roma e Pruzzo ficou feliz por isso. "Tem de ser uma honra treinar a Roma", atirou.Maurizio Sarri é o principal candidato, mas só assumiria a equipa no final da temporada, pelo que se Dan Friedkin decidir despedir já Paulo Fonseca, a Roma teria de ser orientada por um técnico interino nos jogos que faltam.