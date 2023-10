Dos festejos efusivos no golo à expulsão: Mourinho em destaque nos minutos finais do Roma-Monza

Igual a si próprio, José Mourinho esteve este domingo em grande destaque nos minutos finais do Roma-Monza, jogo que a sua equipa, a da casa, venceu por 1-0 com um golo de El Shaarawy nos descontos. O treinador português festejou efusivamente - e de joelhos - o tento marcado pelo italiano e, já a instantes do apito final, acabou expulso por gesticular (e muito) no banco de suplentes. Refira-se que a Roma ocupa provisoriamente o 6.º lugar da Serie A, com 14 pontos.