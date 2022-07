Dybala : «Gosto de ganhar e Mourinho também»

Paulo Dybala falou pela primeira vez à imprensa italiana como jogador da Roma. Depois de sete épocas na Juventus, o avançado de 28 anos chega à capital italiana a custo zero, mostrou entusiasmo para o novo desafio e revelou a primeira pergunta que fez a Mourinho quando o treinador português lhe ligou atentar convencê-lo.

"Perguntei-lhe o que iríamos tentar conquistar. Eu gosto de ganhar e ele também. E aqui há muitos jogadores que já conquistaram grandes troféus na carreira", resumiu o internacional argentino, que se mostra "preparado para jogar onde o treinador quiser". Dybala assumiu ainda que Tiago Pinto foi decisivo para escolher a Roma. "Tinha muitas equipas interessadas, mas, a certa altura, o diretor-geral foi a Turim e muitas coisas mudaram", explicou. "É um grande prazer termos um jogador deste calibre. A sua chegada mostra a credibilidade e a ambição do projeto da Roma", sublinhou Tiago Pinto. O 'dia 1' de Dybala na capital italiana terminou com a primeira aparição da nova estrela da Roma aos adeptos, numa cerimónia que teve como palco o célebre 'Colosseo Quadrato'. O craque argentino, que vai utilizar a camisola '21', foi recebido em apoteose e levou à loucura os milhares de fãs giallorossi que o esperaram durante várias horas.

Telefonema a Wijnaldum

Depois de Dybala, Mourinho telefonou a Wijnaldum para 'aliciar' o médio holandês do PSG, segundo a 'Gazzetta dello Sport'. A Roma tenta o empréstimo com pagamento de metade do salário do jogador de 31 anos. De saída pode estar Zaniolo. Depois da Juventus, o Tottenham também quer o avançado italiano de 23 anos.