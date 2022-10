Dybala ainda tem esperança de estar no Mundial'2022 após realizar ressonância magnética

Paulo Dybala lesionou-se na vitória (2-1) da Roma diante do Leece no domingo e começou a ser colocada em dúvida a possibilidade de o internacional argentino recuperar a tempo de estar no Mundial'2022 - que se realiza entre 20 de novembro de 18 de dezembro - até pelo próprio treinador José Mourinho . No entanto, a ressonância magnética que o avançado fez esta quarta-feira indicou que ainda é possível ver o jogador atuar pela seleção argentina no Qatar, segundo a 'Sky Sport Italia'.De acordo com Angelo Mangiante, correspondente da referida estação televisiva italiana, Dybala sofreu uma lesão no femero que o deixará afastado dos relvados entre quatro a seis semanas. A um mês e uma semana do início do Campeonato do Mundo, o avançado da Roma ainda tem hipóteses de estar no Qatar, mas apenas se conseguir recuperar da lesão por um período inferior a um mês, de acordo com a mesma fonte.Dybala já iniciou o plano de recuperação à lesão e ainda vai realizar novo exame médico na próxima semana, segundo o 'Corriere Dello Sport'.