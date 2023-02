Dybala: «Não sei o que vai acontecer no futuro, mas gostaria de continuar a ser treinado por Mourinho»

Paulo Dybala afirmou, esta quarta-feira, que quer ficar na Roma para poder "ser treinado e ganhar com Mourinho", assumindo que gostaria de conquistar um título europeu, algo que nunca conseguiu ao serviço da Juventus.Questionado acerca do interesse do Manchester United e de uma alegada cláusula de 12 milhões de euros no seu contrato, Dybala garantiu que não pensa no futuro."Respeito essa cláusula, mas isso é algo [a ser tratado] entre os meus agentes e o clube. Não sei o que se vai passar no final da temporada, no futuro. Gostaria de continuar a ser treinado por Mourinho, é um dos melhores e agora quero ganhar com ele. Só penso em dar o meu melhor amanhã. Quero ganhar com a Roma e ajudar a equipa a qualificar-se para a Liga dos Campeões", referiu o argentino em conferência de imprensa.E acrescentou: "Título europeu? É algo de que sinto falta. Ganhei alguns troféus na minha carreira, e espero poder adicionar um europeu por ter um sabor diferente. Sabemos que há equipas mais fortes do que nós [na Liga Europa], mas no futebol nunca se sabe. Barcelona e Manchester United vão defrontar-se... Só podemos pensar em nós", assegurou.A Roma de José Mourinho, recorde-se, defronta esta tarde, pelas 17h45, o Salzburgo na 1.ª mão do playoff da Liga Europa.