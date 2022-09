Dybala revela episódio curioso com Mourinho que acabou por ajudar na sua contratação

Paulo Dybala trocou a Juventus pela Roma no último verão e agora voltou à seleção argentina. Numa entrevista à ESPN, o avançado mostra-se feliz pelo momento que está a viver e fala da relação com José Mourinho."Na Roma voltei a ser protagonista. Os últimos anos na Juventus não foram fáceis, mudar de ares fez-me bem. O Mourinho ligou-me e em poucos minutos decidi. Ele, assim como o diretor desportivo, falaram-me do projeto e da vontade de continuar a ganhar, como fizeram no ano passado. Ser protagonista numa equipa assim ajudou-me muito", reconheceu o avançado argentino.Dybala mostra-se surpreendido com a paixão dos adeptos dos giliarossi. "As boas-vindas foram pouco usuais. Quando entras num estádio com os teus companheiros é uma coisa, mas eu estava sozinho! Nunca me tinha acontecido. O adepto da Roma é muito similar ao argentino em termos de paixão. Têm uma loucura encantadora e eu sinto esse afeto. Para eles a Roma vem antes da família, vivem o futebol como nós."Nesta entrevista foi inevitável de falar de Mourinho. "Vivi um episódio curioso com ele no ano passado. Quando jogámos com a Roma, ganhámos por 4-3, e o treinador tirou-me do campo. O Mourinho foi até perto do nosso banco para me cumprimentar e disse: 'és um fenómeno'. Este episódio marcou-me, mas nesse momento não sabíamos o que ia acontecer, supostamente ia renovar com a Juventus, não havia nada. Quando me ligou a primeira vez, perguntou-me se me lembrava daquele momento. E eu disse-lhe 'claro, como podia esquecer? Foi uma honra'. Depois ele respondeu: 'Bom, agora o que fazias contra mim quero que faças comigo'. Ligou-me vários dias seguidos e foi uma questão de minutos tomar a decisão de ir trabalhar com ele. Pareceu-me um fenómeno em todos os sentidos."Dybala conta depois como é a sua relação com o treinador português. "Falamos de tudo, ele conhece os jogadores todos, desde a elite até à base. Tem com ele um grupo de pessoas que trabalha muito bem. Surpreendeu-me a humildade de Mourinho, trata toda a gente da mesma forma. Às vezes pode dar uma imagem diferente, por causa do que se vê dentro do campo, mas na realidade é diferente. Estou muito contente na Roma e quando nos sentimos bem, as coisas tornam-se mais fáceis."