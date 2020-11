Dzeko já testou negativo à Covid-19: «Não vejo a hora de voltar»

São boas notícias para Paulo Fonseca. Depois de 16 dias em isolamento, Dzeko já não está positivo à Covid-19.





"Finalmente negativo! Agora mal posso esperar para voltar a treinar com meus companheiros de equipa e para ajudá-los a continuar a jogar tão bem!", escreveu o futebolista nas redes sociais.Dzeko soube que tinha contraído o novo coronavírus depois dos habituais testes efetuados pelos giallorossi no início do mês, falhando na altura o jogo da AS Roma com o Génova, e também os trabalhos da seleção bósnia.