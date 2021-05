Dzeko sobre Mourinho: «Não podiam ter contratado alguém melhor»

No final do dérbi entre AS Roma e Lazio - vitória da equipa orientada por Paulo Fonseca -, Edin Dzeko abordou a saída do treinador português e a chegada de José Mourinho.





"O treinador disse que este seria o seu último jogo em casa. Ganhámos por ele, por nós, pelos adeptos e pelo clube. Trabalhámos muito e vamos ao menos ter uma semana mais aprazível", afirmou o avançado abordando igualmente a chegada de José Mourinho."Ele já trouxe muito em termos de entusiasmo. A Roma é um clube difícil para se trabalhar, por isso não podiam ter contratado alguém melhor", concluiu o internacional bósnio.