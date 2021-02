El Shaarawy evitou que um ladrão lhe roubasse o carro e apanhou-o ele próprio

Há ladrões que acabam por encontrar pela frente dificuldades que não esperam. Foi o caso do homem que tentou roubar o carro a Stephan El Shaarawy. De acordo com a Sky Sports, o avançado da Roma, que é conhecido pela sua velocidade, viu o ladrão partir-lhe a janela do veículo e correu na sua direção.





O homem tentou fugir mas El Shaarawy perseguiu-o e apanhou-o. A fuga terá mesmo terminado com uma rasteira do internacional italiano, que conseguiu até imobilizar o ladrão. Dois polícias, que se aperceberam do sucedido, acabaram por deter o indivíduo.O avançado de 28 anos está de regresso à capital romana para jogar às ordens de Paulo Fonseca, depois de uma experiência na China.