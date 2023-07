Endiabrado Dybala ajuda Mourinho a golear

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Como tantas vezes aconteceu na última época, Paulo Dybala foi a figura principal da Roma na goleada (6-0) sobre o Latina que serviu como segundo teste da pré-temporada para a equipa de José Mourinho. O argentino bisou, incluindo um bola picada sobre o guarda-redes, e ainda assistiu para um golo de Andrea Belotti também ele autor de um bis. O central Roger Ibañez e o jovem Riccardo Pagano também faturaram frente ao frágil adversário do 3º escalão. Rui Patrício esteve entre os utilizados, tal como os reforços Kristensen, Ndicka e Aouar. Os giallorossi viajam hoje para o Algarve, tendo encontro marcado frente ao Sp. Braga para dia 26.

Ainda mais impressionante foi a goleada do Inter ao modesto Pergolettese, também da 3ª divisão. Os nerazurri venceram por 10-0, com Lautaro Martínez em evidência com um poker. Os restantes golos foram apontados por Joaquin Correa, Bastoni, Hakan Çalhanoglu, Esposito e Mkhitaryan.

Pioli quer ainda mais de Leão

Antes de partir para a digressão pelos Estados Unidos, o técnico Stefano Pioli revelou as expetativas que tem para Rafael Leão. "Pelo que faz em campo e pela sua atitude, confio que ainda vai crescer.Está a um nível altíssimo, mas há margem para melhorar", disse à 'Sky Italia'.