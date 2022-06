Espanhóis avançam que José Mourinho quer contar com Bale na Roma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro de Gareth Bale continua incerto, já que está em final de contrato com o Real Madrid e pode assinar por qualquer clube este verão.Segundo o diário espanhol 'El Nacional', o internacional galês pode mudar-se para Itália e rumar à Roma, visto que José Mourinho pretende voltar a treinar o jogador, de 32 anos. Os dois cruzaram-se, recorde-se, durante alguns meses no Tottenham na época passada, quando Bale representou os londrinos por empréstimo do Real Madrid.