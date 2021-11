Ex-jogador de José Mourinho no Chelsea: «O jogo evoluiu e ele ficou para trás»

O início da aventura de José Mourinho na Roma tem conhecido altos e baixos. O treinador português, de 58 anos, foi recebido em euforia pelos adeptos aquando da sua chegada, no início da época, mas a recente série com apenas um triunfo nos últimos sete encontros, nos quais foi humilhado pelo modesto Bodo/Glimt, da Noruega (6-1) e derrotado pelo recém-promovido Veneza, por 3-2, fizeram com que as críticas voltassem a 'chover'.E as mais recentes chegam de Glen Johnson, ex-jogador inglês, treinado pelo português no Chelsea, que acredita que o futebol evoluiu nos últimos anos, mas que Mourinho não seguiu essa linha. "Quando ele apareceu pela primeira vez, era como um diamante bruto e ninguém tinha visto uma personagem como ele", começou por dizer, ao 'Mirror Sport'."Não conheço ninguém que tenha trabalhado com um treinador como ele, pela forma como era explosivo e pelo modo como fazia as reuniões de equipa e mostrava as táticas, o que era inacreditável", reconheceu Glen Johnson.O antigo lateral-direito, hoje com 37 anos, acredita que Mourinho está a ser ultrapassado pelos técnicos mais jovens, que se inspiraram nele. "Os treinadores mais jovens aprenderam com ele e chegaram ao nível dele. Creio que o jogo evoluiu e ele não se mexeu nem um bocadinho, ficou para trás", concluiu.Após a pausa das seleções, a Roma de José Mourinho enfrentará o Genoa, que ocupa o 15º lugar da Serie A.