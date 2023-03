Federação explica castigo de Mourinho

Um dia depois de José Mourinho ter cumprido o primeiro de dois jogos de castigo – vai ainda falhar o dérbi com a Lazio no próximo domingo –, ontem conheceram-se os argumentos da federação para manter a punição ao técnico português da Roma, rejeitando o recurso apresentado após a expulsão frente à Cremonesa. “Tudo o que foi recolhido não trouxe provas concretas para anular a decisão da primeira instância”, começa para referir o acórdão, sublinhando a gravidade do comportamento de Mourinho no fim do jogo e a acesa troca de palavras já no balneário dos árbitros, o que “não deixou margem sequer para atenuar a sanção aplicada, devido também à reincidência” do técnico.

A federação reafirmou ainda que Marco Serra (o 4º árbitro) negou ter insultado Mourinho, mas lembrou que esse tema está nas mãos do Ministério Público e que será alvo de uma posterior decisão.