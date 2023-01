Foi treinado por Mourinho e não poupa elogios: «É honesto, direto e faz de tudo para vencer»

Nuri Sahin, antigo jogador que treina agora os turcos do Antalyaspor, falou sobre alguns dos treinadores com quem trabalhou ao longo da carreira, numa extensa entrevista ao 'Tuttomercato'. José Mourinho, com quem se cruzou no Real Madrid em 2011/12, foi um dos técnicos que o ex-internacional turco recordou."Foi o ano mais difícil da minha vida como jogador de futebol: quase não joguei, tive lesões. Mourinho é completamente diferente de Jürgen [Klopp], que me tinha treinado antes. No dia em que cheguei conversámos e o que eu amo em Mourinho é que... ele é honesto. Direto. Olha no olhos e diz-te tudo: se tu és bom, és bom, se não és bom, não és", contou o antigo médio, de 34 anos.E prosseguiu: "Eu era jovem, estava lesionado e pensei 'por que razão tenho de estar a passar por isto?'. Agora que sou treinador e entendo, não vejo nada de errado nisso. Eu sabia que seria difícil, mas ele é sempre assim. Quando vi o documentário do Tottenham, reconheci-o. Ele é um vencedor e faz de tudo para vencer."