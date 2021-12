Francesco Totti analisa plantel de Mourinho na Roma e conclui: «Não temos campeões»

Francesco Totti não se mostra totalmente surpreendido com os últimos resultados da Roma. O antigo capitão dos giallorossi olha para o plantel às ordens de José Mourinho e sente a falta de nomes mais sonantes."Para vencer é preciso ter jogadores, um treinador importante e um clube que ajude e que faça com que todos se sintam em casa. Mas o principal são os jogadores. Não quero menosprezar a equipa que temos, mas não há campeões", constatou o antigo avançado, de 45 anos."Como adepto vejo que não estamos a passar por um grande momento, mas não somos adeptos da Roma se não sofrermos. Estamos habituados a esses anos flutuantes... Tenho certeza que o treinador e o clube querem fazer os adeptos sorrir novamente. Vamos dar tempo, que eu espero que seja curto", finalizou.A Roma perdeu os últimos dois jogos da Serie A, com o Bolonha e com o Inter, ocupando nesta altura a 7.ª posição na tabela classificativa.