Gianluca Petrachi vai ser o diretor desportivo da Roma

O antigo jogador Gianluca Petrachi vai assumir o cargo de diretor desportivo da Roma, que vai ser orientada pelo português Paulo Fonseca, anunciou esta terça-feira o clube italiano.Petrachi, de 50 anos, assinou um contrato válido por três temporadas com a formação giallorossi, depois de ter desempenhado as mesmas funções no Torino, até maio último e durante praticamente 10 épocas.Antes, o dirigente passou por clubes como Ancona e Pisa."Chegar à Roma é uma oportunidade estimulante e entusiasmante para mim. Estou consciente das expetativas de um clube e de uma massa adepta desta dimensão, e sinto-me preparado para aceitar este enorme desafio", referiu o antigo jogador de clubes como Torino, Cremonese, Perugia e Nottingham Forest, entre outros.