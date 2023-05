Grupo de investidores saudita quer comprar a Roma

O 'Corriere dello Sport' avança esta segunda-feira em Itália que os Friedkins, atuais donos da Roma, vão reunir-se com um grupo de investidores sauditas e com o empresário italiano Raffaello Follieri para discutir uma possível venda do clube.O Grupo Friedkin, liderado pelo norte-americano Dan Friedkin, comprou os giallorossi em 2020 por 591 milhões de euros a James Pallotta.Um ano mais tarde o clube contratou José Mourinho, que levou a equipa à final da Liga Conferência e esta época está nas meias-finais da Liga Europa, enquanto que no campeonato luta pela entrada nos lugares de acesso à Champions.Segundo o jornal, os investidores sauditas e o empresário italiano vão ter com os irmãos Friedkins uma reunião exploratória, que terá lugar ainda esta semana. O clube tem um valor estimado de mil milhões de euros.A presença de Raffaello Follieri no negócio é que pode não ser bem vista. O empresário foi condenado a quatro anos e meio de prisão nos Estados Unidos em 2008 pelo seu envolvimento num investimento fraudulento.Ao longo dos anos Follieri tentou entrar no mundo do futebol, tendo falhado tentativas para comprar clubes como Palermo, Catania e Foggia.