Guarda-costas contratados pela Roma acusados de agredir jornalistas num jantar dos jogadores

È uscito il video, immagini forti sconsigliate a un pubblico sensibile pic.twitter.com/jmah9LOfJv — Mìrköbåû (@jerryscottismo) May 18, 2022

O site 'Football Italia' avança esta quinta-feira que os guarda-costas que acompanhavam os jogadores da Roma num restaurante agrediram dois jornalistas.A equipa treinada por José Mourinho prepara a final da Liga Conferência, na próxima semana (dia 25, às 20 horas), diante do Feyenoord, e os jogadores decidiram juntar-se num jantar no centro da capital italiana. Só não estiveram os ingleses Tammy Abraham, Chris Smalling e Ainsley Maitland-Niles, bem como o médio francês Jordan Veretout.A Roma não foi informada do repasto, mas quando soube o clube contratou um serviço de proteção individual junto de uma empresa externa.No restaurante, os jogadores jantaram num espaço aberto e dois jornalistas subiram ao primeiro andar, para recolher imagens da ocasião, o que surpreendeu os guarda-costas, que lhes pediram para apagar as fotos e entregarem os telemóveis.Perante a recusa, os guarda-costas terão reagido de forma violenta, manietando os jornalistas, e a situação só acalmou com a chegada da polícia ao local.Um vídeo chegou a ser publicado nas redes sociais, onde se vê um homem a pedir ajuda enquanto outro indivíduo o empurra contra uma parede.O 'Football Italia' explica ainda que a Roma pediu desculpa aos jornalistas, bem como aos jornais para os quais trabalham. O clube informou a empresa de segurança que não voltará recorrer aos seus serviços.