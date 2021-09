Histórico: Mourinho prepara-se para cumprir o 1000.º jogo enquanto treinador

O português José Mourinho prepara-se para alcançar o 1000.º jogo oficial da sua carreira, enquanto treinador de futebol. O Special One vai alcançar este marco no próximo domingo, dia 12 de setembro, frente ao Sassuolo, num jogo a contar para a terceira jornada de Serie A.





Após títulos nacionais em Portugal, pelo FC Porto, em Inglaterra, pelo Chelsea, em Itália, pelo Inter e por último em Espanha, pelo Real Madrid, José Mourinho voltou a terras transalpinas com o objectivo de voltar a levantar o título da Serie A, desta vez pela Roma.Os gialorrossi começaram a época da melhor forma, com vitórias em ambos os jogos da Conference League e da Serie A. Para além dos bons resultados, as exibições da equipa romana têm convencido os adeptos, e segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, os fãs dos gialorrossi já sonham com o título.Mourinho foi encontrado a passear pela capital italiana durante a pausa para os compromissos internacionais, tendo sido rapidamente rodeado de adeptos que gritavam "Traga-nos o escudeto".Apesar de a época estar ainda no início, a esperança dos adeptos no treinador que já venceu duas Champions League é clara. Enquanto o final da temporada não chega, Mourinho poderá aproveitar o próximo jogo, que assinala um importante marco na carreira do técnico português.