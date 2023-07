Ibañez diz que Mourinho é "bipolar nato": «Num dia ri-se, no outro nem lhe podes dar um bom dia»

Na Roma desde 2021, Roger Ibañez deixou esta sexta-feira, numa conversa com a rádio brasileira Rede Atlantida, considerações curiosas sobre José Mourinho, o técnico que o comanda na formação italiana precisamente desde que chegou ao clube."É sensacional estar com ele no dia a dia. É engraçado, porque ele é um bipolar nato. No sentido em que, num dia ri-se contigo e no outro nem lhe podes dar um bom dia. É super normal. Tu ganhas dois jogos seguidos e ele abraça-te, conta-te histórias", atirou o defesa central brasileiro. Ora, precisamente falando de temas brasileiros, Ibañez assume que Mourinho seria uma boa adição à canarinha: "Iria integrar-se facilmente, mas só ele sabe o seu futuro".Já sobre ser campeão italiano, o defesa não tem dúvidas: "É o sonho dos adeptos. A Roma é um clube gigante, por isso já sabemos que temos a pressão dos adeptos, porque eles são muito apaixonados. Isso é normal. O importante é dar o nosso melhor e ganhar".