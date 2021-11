Imprensa italiana revela discussão de Zaniolo com José Mourinho num treino

Nicolò Zaniolo terá tido uma acesa discussão com José Mourinho num treino desta semana, segundo revela em Itália e 'Corriere dello Sport'. De acordo com o jornal, na Roma dizem que tudo não passou de um episódio momentâneo, que tudo está resolvido, mas o jornal questiona qual é o papel do jovem extremo na equipa, pois a mudança tática levada a cabo pelo treinador português não o beneficia.Se Mourinho insistir num sistema de três centrais, com dois médios, onde poderia Zaniolo jogar? O jornal lembra que, mesmo voltando ao 4x2x3x1 ou a um 4x1x4x1 seria difícil enquadrar o jovem extremo direito no onze.Depois de ter sido passado por uma cirurgia ao joelho, Mourinho já disse que Zaniolo está totalmente recuperado e que o pior já passou. Mas o jornal recorda que o próprio treinador o excluiu das primeiras escolhas no jogo contra o Veneza.E como Lorenzo Pellegrini está a recuperar, fazendo de tudo para estar disponível para o jogo de amanhã com o Génova, Zaniolo pode não ter lugar na dupla de avançados, formada por Shomurodov e Abraham.