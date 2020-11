Imprensa italiana revela que Tiago Pinto vai ganhar na Roma 10 vezes mais do que no Benfica

A imprensa italiana dá esta sexta-feira grande ênfase à contratação de Tiago Pinto por parte da Roma, o até agora diretor geral do Benfica que vai assumir um cargo semelhante no clube transalpino a partir de janeiro, cuja equipa principal é treinada por Paulo Fonseca. E vai ganhar bem mais do que auferia na Luz, segundo explica o 'Corriere dello Sport'.





«Era muito ouvido pela estrutura do Benfica»: o percurso de Tiago Pinto e quem vai ser o novo diretor-geral

O jornal conta que no Benfica Tiago Pinto tinha um salário de 150 mil euros anuais, mas que nos 'gliarossi' o vencimento pode ser 10 vezes mais, com os bónus. Contas feitas, o diretor geral pode receber 1,5 milhões de euros.O 'Corriere dello Sport' adianta ainda que Paulo Fonseca não teve qualquer influência na contratação de Tiago Pinto por parte da Roma. Aliás, o jornal garante que o treinador só foi informado três horas antes do anúncio oficial. Os dois já conversaram ontem, pelo telefone.