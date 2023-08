Insólito: Roma acabou jogo com 10 porque Mourinho... decidiu tirar Aouar de campo

A Roma fechou este sábado a sua pré-temporada com uma vitória por 2-1 sobre o Partizani, numa partida que ficou marcada essencialmente pela peculiar decisão de José Mourinho em tirar Houssem Aouar de campo aos 79 minutos, sem fazer qualquer substituição (até porque já não o podia fazer). Basicamente, o técnico português da Roma acabou o encontro com dez elementos em campo porque... quis.Segundo o 'Corriere dello Sport', houve dois motivos para esta decisão inusitada do treinador português. A primeira teve a ver com a integridade física do jogador argelino de 25 anos, que nos últimos tempos tem sido afetado por vários problemas físicos. A ideia era preservá-lo do ponto de vista do cansaço, mas também impedir que pudesse ser alvo de entradas mais duras dos adversários.A segunda razão foi algo... bem à Mourinho. De acordo com a referida publicação, o português decidiu equilibrar o jogo desta forma, já que naquele momento o Partizani estava com dez elementos, por conta de um erro do treinador dos albaneses, que decidiu colocar em campo no segundo tempo um futebolista que tinha saído ao intervalo. Apesar de ser um particular, o árbitro penalizou os albaneses, deixando-os com menos um em campo e Mourinho decidiu aí tirar também ele um dos seus jogadores. A escolha recaiu no ex-Lyon, que saiu de campo com a bola ainda a rolar e algo... confuso.