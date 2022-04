Inter 'despacha' Roma sem piedade e Mourinho atira: «Tem verdadeiros 'animais'»

O Inter não teve compaixão por Mourinho, o seu antigo e bem-sucedido treinador, e despachou (3-1) a Roma no Giuseppe Meazza, assumindo a liderança da Serie A. O conjunto da capital viu terminar a longa invencibilidade (12 jogos) na prova, arriscando-se hoje a perder o 5º lugar para a Lazio e a Fiorentina. A única boa recordação que o Special One terá desta primeira vez que regressou ao San Siro para enfrentar o Inter no campeonato foi a ‘serenata’ e a ovação que lhe dedicaram os fãs nerazzurri.A quarta vitória seguida do Inter na Serie A foi construída com os golos de Dumfries (30’), Brozovic (40’) e Lautaro Martínez (52’), tendo este último atingido os vinte tiros certeiros (todas as provas) em 2021/22. Mkhitaryan (85’) salvou a honra do conjunto de Rui Patrício e Sérgio Oliveira.Mourinho mostrou-se resignado com a derrota. "Se tiver que perder, prefiro que o seja diante de uma equipa melhor do que a nossa. O Inter é a melhor equipa da Serie A, tem verdadeiros ‘animais’... no bom sentido. Espero que seja campeão", vincou o luso, que nunca bateu o Inter (3D).