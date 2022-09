Italianos avançam que defesa da Roma vai rumar ao Galatasaray em janeiro

Matias Viña chegou à Roma de José Mourinho no verão de 2021, proveniente do Palmeiras de Abel Ferreira, mas não conseguiu convencer na época de estreia em Itália, tendo feito apenas duas assistências em 37 jogos pela equipa da capital transalpina.Segundo o 'Calciomercato', o lateral-esquerdo, de 24 anos, esteve perto de rumar aos turcos do Galatasaray na mais recente janela de transferências deste verão, mas o negócio não foi concluído a tempo e o internacional uruguaio acabou por ficar no plantel às ordens do treinador português.Ainda assim, os dois clubes já chegaram a acordo para o negócio se concretizar na próxima janela de transferências em janeiro, de acordo com a mesma fonte. Assim sendo, é improvável que Viña tenha muitos minutos de jogo nesta primeira metade da época em Roma.