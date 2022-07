Italianos avançam que PSG ofereceu Wijnaldum à Roma

O PSG propôs o empréstimo de Georginio Wijnaldum à Roma, de acordo com o que avança esta sexta-feira o 'Calciomercato.com'. Ainda assim, o alto salário que o médio holandês aufere no clube francês pode ser um entrave, mesmo que a transferência se faça por empréstimo com opção de compra no final da época.O internacional holandês, de 31 anos, vai receber cerca de nove milhões de euros até junho de 2024, altura em que termina contrato com o clube francês. Esse valor está fora do alcance da equipa de José Mourinho. Por isso, a mesma fonte dá conta de que o negócio só se deverá concretizar caso os parisienses suportem parte do salário de Wijnaldum.Recorde-se que o médio ingressou no emblema da capital francesa na época passada a custo zero, mas não convenceu e está entre os jogadores que o PSG pretende transferir neste verão.