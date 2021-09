Italianos avançam que Zakaria é um desejo de José Mourinho para janeiro

Denis Zakaria esteve nos planos da Roma, de José Mourinho, nesta janela de transferências, mas não houve acordo com o Borrussia Monchengladbach e a transferência não se concretizou.





Ainda assim, o técnico português não desiste do médio suíço que, segundo o 'Corriere dello Sport', é o principal alvo do emblema da capital italiana para o mercado de inverno. O clube alemão só deixa sair o jogador helvético por 20 milhões de euros, mas, de acordo com a mesma fonte, os italianos acreditam que o valor desça para metade, visto que Zakaria termina contrato com os germânicos em junho do próximo ano.A mesma publicação avança ainda que a Roma pretende vender Amadou Diawara e Gonzalo Villar nessa janela de transferências de janeiro e poderá usar o dinheiro encaixado na contratação do internacional suíço, de 24 anos.