Italianos dizem que Roma foi pressionada a cancelar jogo com o Barcelona

O jornal 'Corriere dello Sport' adianta que, ao contrário do que foi tornado público, a decisão da Roma em cancelar a presença no Joan Gamper se deveu a pressões recebidas por parte da Associação de Clubes Europeus (ECA) e de Nasser Al Khelaifi. De acordo com o título italiano, essa pressão da ECA e do dono do Paris SG deveu-se essencialmente ao facto dos espanhóis serem dos poucos clubes que ainda apoiam a Superliga Europeia, uma competição 'rebelde' que não é aceite nem pela associação, nem pelo clube francês.Lembre-se que a Roma justificou a sua decisão com uma necessidade de ajuste no calendário de pré-temporada. Já o Barcelona, irritado com esta postura, ameaçou avançar para a justiça