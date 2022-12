Italianos dizem que Roma vai avançar por Caglar Soyuncu no próximo verão

A Roma está interessada em Caglar Soyuncu e vai avançar para a contratação do internacional turco, que atua no Leicester, no próximo verão, segundo dá conta esta terça-feira a 'La Gazzetta dello Sport'.O central, de 26 anos, termina contrato com o clube inglês no final de junho do próximo ano, pelo que a equipa de José Mourinho está confiante em conseguir o jogador a custo zero, de acordo com a mesma fonte.Em sentido inverso, Chris Smalling pode estar de saída do emblema da capital italiana na próxima época. O Inter é o destino apontado pelo jornal italiano, que informou ainda que o agente do defesa inglês esteve em contacto com os responsáveis do clube de Milão. Algo que, a confirmar-se, vai abrir espaço para Soyuncu na Roma.