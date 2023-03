Italianos dizem que Rui Patrício "não convence" e que a Roma já procura um novo guarda-redes

O 'Corriere dello Sport' avança esta quinta-feira que a Roma está a pensar contratar outro guarda-redes porque Rui Patrício, que tem contrato até 2024, "não convence".O internacional português, de 35 anos, foi uma das primeiras contratações de José Mourinho quando o técnico chegou à Roma mas, segundo o mesmo jornal, nesta altura é o último guarda-redes da Serie A em percentagem de golos evitados.Patrício, acrescenta o 'Corriere dello Sport', era considerado um especialista a defender penáltis, mas parou apenas um em oito apontados contra a Roma. No entanto, o jornal recorda intervenções decisivas do português, como na final da Conference League da época passada, competição que a Roma ganhou.O clube estará nesta altura a analisar o mercado dos guarda-redes e na mira dos giallorossi estão Guglielmo Vicario, do Empoli (também pretendido pelo Nápoles e pelo Bayern Munique), Falcone, do Lecce, Cragno, do Monza, e Audero, do Sampdoria.No estrangeiro a Roma segue Emiliano Martínez, argentino do Aston Villa, que viu o seu valor de mercado subir depois da conquista do Mundial.Conta ainda o 'Corriere dello Sport' que o futuro de Rui Patrício vai depender da situação de Mourinho e de Nuno Santos, o treinador de guarda-redes em quem 'Mou' confia cegamente.