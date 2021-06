Italianos dizem que Sergio Ramos interessa a José Mourinho

O futuro de Sergio Ramos no Real Madrid ainda é uma incógnita e o central surge agora associado a outro clube: a Roma.





Em final de contrato com os blancos, Ramos ainda não acertou a renovação com o clube espanhol e parece agradar a Mourinho, que o vê como solução para reforçar a defesa da Roma. Segundo a imprensa italiana, o Special One terá contactado recentemente Sergio Ramos, sondando-o acerca da possibilidade de rumar ao emblema da capital italiana, sendo que o técnico português já orientou o experiente defesa espanhol no Real Madrid.O internacional espanhol, de 35 anos, termina contrato com o Real Madrid a 30 de junho e tem suscitado igualmente o interesse de outros clubes. Além da Roma, também Manchester City, PSG e Sevilha estão atentos à situação do central.