Italianos já 'dão' reforço para Roma de Mourinho em janeiro

É quase caso para dizer que "se não os vences junta-te a eles". José Mourinho está de olho em Ola Solbakken, norueguês do Bodo/Glmit, equipa que causou grandes dores de cabeça ao treinador português na época passada e, segundo 'Il Tempo', o jogador pode rumar já a Itália no mercado de inverno.O jornal italiano avança mesmo que Tiago Pinto já terá conseguido chegar a acordo com o extremo de 24 anos - que assinará até 2027 a custo zero -, isto depois de terem sido feitas várias investidas no verão por Solbakken, mas sem sucesso.