José Mourinho: «Às vezes cometo erros, nem sempre escolhi o projeto certo»

José Mourinho explicou numa entrevista à 'GQ Portugal' que gostou da forma como foi abordado pelos responsáveis da Roma, pouco depois de ter sido despedido do Tottenham. O treinador português mostra-se muito entusiasmado e diz estar a postos para mais um desafio, onde não antevê facilidades.





"Eles realmente queriam-me. Foi quase instantâneo, eu estava a deixar o Tottenham de manhã e à tarde ligaram-me da Roma. Queriam-se e foram objetivos", explicou Mourinho."Este convite fez renascer em mim algo que já tinha sentido nos anos que estive em Itália, a paixão dos italianos pelo futebol, principalmente na Roma, um clube que não ganha troféus há 20 anos. Os novos donos, que humildemente reconhecem que este é um novo desafio nas suas vidas profissionais, precisavam de alguém com experiência. Foram muito honestos e frontais e imediatamente senti a paixão que tenho pelo meu trabalho", acrescentou Mourinho.E prosseguiu: "Não tive de pensar muito porque eles realmente sensibilizaram-me pela forma como me abordaram."Questionado se a forma como é abordado faz grande diferença, o treinador reconhece que nem sempre acerta. "Às vezes cometo erros, nem sempre escolhi o projeto certo ou posso ter-me enganado sobre o caminho a seguir em determinados projetos.""Nem acredito que já tenho 30 anos de experiência profissional no futebol, e tenho 58 de idade. Estou sempre a renovar a minha motivação. Ultimamente tive projetos diferentes do habitual, fui para o Manchester United numa fase de transição, para não dizer decadência, depois fui para o Tottenham, que não tem historial de sucesso. Agora chego à Roma, um clube com novos donos, mas eles conseguiram reacender a paixão que eu tenho pelo meu trabalho", explicou.