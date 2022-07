José Mourinho assegura Celik

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Pinto, diretor de futebol da Roma de José Mourinho, conseguiu fechar a contratação de Zeki Celik, lateral direito que atuava no Lille desde 2018. O novo clube de Paulo Fonseca irá encaixar sete milhões de euros, garantindo também 15 por cento do valor de uma futura transferência do turco de 25 anos.

Zeki Celik é aguardado no início da próxima semana em Roma para assinar um contrato válido por cinco temporadas, que lhe irá proporcionar um salário anual de 5M€. O defesa passa a ser o terceiro reforço de José Mourinho para 2022/23, juntando-se a Svilar (Benfica) e Matic (Manchester United).