José Mourinho convence Dzeko

A tensa relação com Paulo Fonseca ao longo da última época deixou Dzeko com vontade de sair da Roma, mas a chegada de José Mourinho parece ter sarado a ferida. No sorteio do calendário da Serie A para 2021/22, que determinou que a Roma iniciará em casa frente à Fiorentina, Tiago Pinto garantiu que o avançado bósnio está “motivado”.

“Dzeko está feliz e fisicamente muito bem. Mourinho aperta com todos os jogadores e tem uma relação especial com ele”, disse o diretor de futebol da Roma, sublinhando que o técnico português continua convencido pelo “projeto, ideias e coração”.

Razia nas casas de apostas

A Roma enfrenta hoje o primeiro teste de pré-época, frente ao Montecatini, mas já é líder nas casas de apostas: 42% dos apostadores consideram que os giallorossi são favoritos à vitória final na Serie A, bem à frente de Milan (14%), Juventus (11%), Atalanta e Lazio (9%) e Nápoles (7%). O campeão Inter (3%) parece ‘esquecido’. * D.L.M.