José Mourinho crê que vai enganar o Bodo/Glimt

Mourinho crê que à quarta será de vez e a Roma irá finalmente enganar o Glimt esta época na Conference. O registo é muito favorável ao clube norueguês, que levou a melhor em Bodo (6-1 na fase de grupos e 2-1 na 1ª mão dos ‘oitavos’) e não caiu em Itália (2-2 na fase de grupos). "A eliminatória está 2-1 para eles, não precisamos de uma recuperação dramática. Temos 90 minutos para nos qualificarmos", afirma o português.

O duelo fica marcado pelas suspensões de Kjetil Knutsen, treinador principal do Glimt, e Nuno Santos, treinador de guarda-redes da Roma, devido à alegada troca de agressões na 1ª mão. "O jogo e o final do jogo foram normais. Houve apenas um episódio mau mas foi um caso isolado. Acusam o nosso banco de ‘exagerar’. Respondo a isso lembrando um dos princípios da propaganda. Uma mentira mil vezes repetida torna-se uma verdade... mas continua a ser uma mentira!", salienta Mourinho.

Evasivo

O Special One mostra-se evasivo quando questionado sobre as alegadas agressões entre Kjetil Knutsen e Nuno Santos. "Não penso sobre isso, a UEFA é que pensa sobre isso. Eu não decido, quem decide é a UEFA! Se algo podia ter sido feito de forma diferente? Claro! Se quero responder a Kjetil Knutsen? Nada tenho a dizer! Se penso alguma coisa sobre o vídeo do túnel? Nada!"