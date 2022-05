José Mourinho diz que ganhar "a Conference League significa mais" do que o 'scudetto'

Depois do empate de ontem diante do Veneza, na penúltima jornada do campeonato italiano, a Roma vê o 5.º lugar na Serie A ficar mais distante, mas ao que parece o foco na equipa de José Mourinho está na final da Conference League, que a formação italiana vai disputar no próximo dia 25, diante do Feyenoord.Os adeptos da Roma parecem estar em sintonia e ontem exibiram no estádio uma tarja onde se podia ler "coroem os nossos sonhos com glória e escrevam os nossos nomes na história".Os jogadores e José Mourinho regressaram ao campo depois do jogo para saudar os adeptos e houve aplausos de parte a parte durante uns 10 minutos."Somos nós que temos de agradecer aos nossos adeptos. Mais uma vez fomos uma família. Há uma forma de lhes agradecermos, que é dar tudo em campo, como fizemos hoje. No final, se ganharmos um troféu direi que foi merecido, mas será ainda mais merecido pelos eles", explicou o técnico em declarações à 'Sky Sport Italia'."Se acontecer, enquanto o Milan ou o Inter vencem o 'scudetto', penso que em termos de paixão, isto [a Conference League] vai significar muito mais. A família está sempre lá quando ganhas, quando não vences é diferente. Não sei se foi sempre assim, mas posso dizer que a Roma tem adeptos verdadeiramente especiais", acrescentou o treinador português.