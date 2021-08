José Mourinho e a vitória da Roma: «Há clubes com mais dinheiro que nós mas estamos a trabalhar bem»

A Roma de José Mourinho venceu este domingo o recém-promovido Salernitana, por 4-0. Num encontro que chegou ao intervalo sem golos, a segunda parte foi de domínio claro dos gialorrossi que viram o novo reforço Abraham a estrear-se a marcar.





Depois de uma exibição bem conseguida, Mourinho mostrou-se radiante com a equipa romana: "Era impossível não vencer. Desde o primeiro minute tivemos tranquilos. A equipa jogou realmente bem. Hoje dominámos todos os momentos do jogo. Não concedemos nada, controlámos o jogo na totalidade. Trocámos bem a bola, jogámos bem na profundidade. A Roma fez um grande jogo".O técnico português foi ainda confrontado com o futuro e com aquilo que se poderá esperar da equipa romana: "Cheguei feliz à Roma, fiquei contente por regressar a Itália e vir para uma equipa com fãs apaixonados. Em Itália a conexão das pessoas com os clubes é especial, fiquei muito feliz por regressar. Não posso dizer que estou tranquilo com o futuro, mas a palavra chave para mim e para Friedkin [dono do clube] é tempo. Não quero demasiado tempo e tranquilidade, iria contra a minha natureza, não é tempo para terminar em sétimo ou oitavo. Quero acelerar o processo de crescimento da equipa. Estamos a criar um bom grupo. Há clubes com mais dinheiro que nós mas estamos a trabalhar bem. Quando jogarmos contra eles vamos fazer tudo para ganhar. Podemos vir a perder mas não irei mudar a mentalidade da equipa só porque estamos a jogar com um clube maior".Por último, quando o special one foi confrontado com uma questão sobre a importância do treinador na possível conquista do escudeto, Mourinho foi claro: "Os jogadores são muito mais importantes que nós treinadores. Sem jogadores é difícil ganhar. Estou muito contente por voltar e encontrar uma nova geração de técnicos, mas ainda há muitos da minha geração. Allegri está de volta, o Sarri está de regresso e para nós isso é muito bonito, inclusivamente para a nova geração que traz ideias positivas. Contudo, os jogadores continuam a ser os mais importantes".