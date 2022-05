José Mourinho e o duelo com Feyenoord: «A minha experiência não ajuda em finais europeias»

José Mourinho garantiu que quer fazer história pela Roma na antevisão à primeira final da Conference League de sempre, marcada para amanhã (20 horas), em Tirana (capital da Albânia), diante do Feyenoord."Chegamos ao final da época com duas finais para disputar em quatro dias. A primeira [frente ao Torino] deu-nos o que merecíamos, que foi a qualificação para a Liga Europa. Para a Roma é natural alcançar um lugar nas provas europeias, não fizemos história. Mas esta final é histórica. Fizemos muito para chegar até aqui e temos de dar o nosso melhor para terminar o nosso trabalho", começou por referir o técnico português, em conferência de imprensa, descartando ter vantagem por participar na sua quinta final europeia."É uma final e até amanhã não haverá mais nada na minha cabeça. É assim que sou. A experiência não ajuda, ao contrário do que pensava. Sinto o mesmo que na minha primeira final. Estou focado. Talvez essa seja a minha maneira de me preparar para os jogos", frisou Mourinho, que deixou ainda detalhes sobre a condição física de Mkhitaryan, que se lesionou frente ao Leicester nas 'meias' desta competição."Mkhitaryan treinou pela primeira vez com o grupo hoje, numa curta sessão aberta aos media. Foi importante para ele e confio na experiência dele. Conhece o seu corpo e, no fim, do treino disse-me que está disponível", revelou.Recorde-se que a Roma não vence qualquer troféu desde 2008, altura em que conquistou a Taça de Itália sob o comando de Luciano Spalletti.