José Mourinho: «Foi uma semana estranha para Abraham»

A Roma de José Mourinho estreou-se com o pé direito na Serie A ao vencer a Fiorentina por 3-1, com golos de Mkhitaryan e Veretout e duas assistências do novo reforço, Tammy Abraham. No rescaldo da vitória, o special one mostrou-se satisfeito com o resultado, apesar de ter garantido que há aspetos a melhorar: "O jogo foi muito bom, mesmo que não tenhamos jogado muito bem. Fiorentina esteve bem, nós fomos melhores quando jogámos 11 contra 11 e 10 contra 10, mas em superioridade numérica tivemos dificuldades. Gostei do espírito de sacrifício. Todavia, tivemos dificuldades que não estava à espera".





O técnico português destacou a performance do avançado inglês na sua estreia pelo clube romano. "Foi uma semana estranha para ele. Contrato, viagem, etc. Fez uma boa pré-época, trabalhou 5-6 semanas com o Chelsea, jogou vários particulares, esteve no banco na Supertaça. Não seria um problema do ponto de vista físico jogar 60-70 minutos", referiu. "Ele é um jogador importante. Com o espaço que houve no jogo achei que seria a partida certa para ele", acrescentou o português.Mourinho fez ainda questão de agradecer o apoio dos adeptos no seu regresso ao estádio e desde a sua chegada ao clube: "Desde que cheguei a Roma senti o afeto. Eu ainda não fiz nada por eles. Aliás, ganhei uma Taça de Itália aqui, contra eles. Porém, sinto o afeto dos adeptos. Cheguei aqui e continuo a ter respeito pelas equipas que representei no passado, mas agora sou um deles [adeptos] e é esse sentimento que quero passar aos jogadores".