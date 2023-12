José Mourinho fura o embargo: «O silêncio é uma das grandes artes da conversa»

Não durou muito o silêncio de José Mourinho, que decidiu não falar à imprensa depois do empate (1-1) de domingo com a Fiorentina num jogo em que a Roma terminou reduzida a nove devido às expulsões de Zalewski e Lukaku. Ontem, no Instagram, o Special One publicou uma foto de uma suposta falta de Kayode sobre Zalewski que não terá sido sancionada. "O silêncio é uma das grandes artes da conversa, segundo Marco Túlio Cícero", escreveu o técnico da Roma, o qual ficou a saber que Dybala irá parar dez dias devido à lesão na perna esquerda.

Entretanto, no encerramento da 15ª jornada da Serie A, o Cagliari (16º) venceu (2-1) o Sassuolo (15º), enquanto o Empoli (18º) empatou (1-1) com o Lecce (13º).