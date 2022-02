José Mourinho: «Já participei em mais de 150 jogos da Champions, não me posso queixar»

José Mourinho revelou esta sexta-feira que não está afetado por esta época não disputar a Liga dos Campeões, ao contrário do que costumava suceder noutras temporadas."Sou um privilegiado, já participei em mais de 150 jogos da Liga dos Campeões, por isso não posso reclamar agora que jogamos na Conference League. Não sinto nostalgia e, para além disso, não vi grandes jogos [esta semana]. Não gostei do PSG-Real Madrid. O Inter-Liverpool foi um bom jogo", assumiu o técnico da Roma na antevisão à partida de amanhã com o Hellas Verona, para a qual o treinador português espera dificuldades dada as ausências por Covid-19 "Nove ausências é muito. Qualquer equipa teria dificuldades. Lamento, mas terei de 'destruir' metade da equipa de juniores, que amanhã joga com o Milan, porque têm de ficar connosco. Mas estamos aqui e esperamos que, com o apoio de sempre, possamos fazer um bom jogo pontuar", realçou.