José Mourinho: «Milan queria contratar-me há três anos, estou feliz por ter dito que não»

José Mourinho revelou esta quinta-feira, na conferência de imprensa após a derrota (3-1) da Roma diante do Milan, que esteve perto de assinar pelos rossoneri há três épocas."Há três anos, os responsáveis do Milan queriam contratar-me. Fiquei três dias a pensar na oferta, mas decidi dizer que não. Estou feliz por ter tomado essa decisão. Sou profissional, mas há espaço para outras paixões como o antagonismo. Agora sou apaixonado pelo Roma e farei tudo por ela. Depois da reação de San Siro hoje fico duplamente feliz pelo que respondi na altura", apontou após o encontro, no qual se destacou uma atitude do técnico português, quando mandou os adeptos da Roma parar de entoar um cântico racista dirigido a Zlatan Ibrahimovic, após a entrada do sueco em campo.